Vaccino 5-11 anni, Locatelli (Cts): “Entro Natale anche in Italia”

Vaccino Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni in Italia entro Natale. A dirlo, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli a ‘Buongiorno’ su SkyTg24. “Pfizer è un vaccino sicuro approvato negli Stati Uniti da Fda e Cdc” ha dichiarato Locatelli, escludendo dunque rischi per la salute dei bambini. L’ok alla fascia più giovane era arrivato ieri negli Usa sia da parte dell’agenzia del farmaco che dall’organismo di controllo sulla sanità pubblica, segno che anche l’Europa potrebbe seguire a breve la scia.

Locatelli si è poi soffermato sull’aumento di contagi degli ultimi giorni, specificando che in alcuni Paesi europei c’è stato un impatto sui servizi, mentre in Italia la situazione è più favorevole grazie ai vaccini e alle misure di sicurezza come mascherine e distanziamento. “Non dobbiamo abbassare la guardia, come dimostra ciò che è successo in Friuli”.

Infine sul Green pass, il coordinatore del Cts allontana l’ipotesi di una sospensione sia per i numeri che per la situazione climatica che non favorisce la diminuzione virale, anche se non c’è una data precisa sull’estensione.