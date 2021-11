Vaccini 5-11 anni, negli Stati Uniti al via le dosi per la scuola primaria

Vaccini 5-11 anni, negli Stati Uniti al via le dosi per la...

Il vaccino anti Covid per la prima volta ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Da oggi negli Stati Uniti i pediatri potranno somministrare le dosi anche alla fascia più giovane della popolazione. L’autorizzazione all’inoculazione del vaccino Pfizer-BioNTech è arrivata dalla direttrice dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Rochelle Walensky.

Quest’ultima ha dichiarato in una nota: “Sappiamo che milioni di genitori non vedono l’ora di far vaccinare i propri figli e, con questa decisione, raccomandiamo a circa 28 milioni di bambini di ricevere un vaccino contro il Covid-19. Come mamma, incoraggio i genitori che hanno domande a parlare con il pediatra, l’infermiera scolastica o il farmacista locale”.

A guardare agli Stati Uniti sarà anche l’Europa. il vaccino ai bambini è certamente una questione sulla quale prestare la massima attenzione. Seppur il tasso di mortalità nella fascia più piccola è stato esiguo, solo negli Stati Uniti i contagi da Covid per i bambini sono stati quasi due milioni.