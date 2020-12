Vaccino anti-covid arriva in Italia. Si parte subito con la vaccinazione di medici e paramedici

Le prime dosi di vaccino sono arrivate in Italia.

Proprio nella mattina di Natale un furgone con 9.750 dosi di vaccino proveniente dal Belgio è entrato in Italia dal valico del Brennero, in Alto Adige.

Scortato dai mezzi dei Carabinieri il furgone è diretto a Roma: i vaccini sono infatti destinati all’Ospedale Spallanzani che a partire dal giorno 27 provvederà a somministrarlo innanzitutto al personale medico e paramedico.

Il piano prevede che successivamente vengano vaccinati gli ospiti delle RSA.

Per il personale della scuola bisognerà attendere ancora qualche mese.

Si parla di non prima della primavera inoltrata anche se per ora non esiste un programma definito.