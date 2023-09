Valditara a Strasburgo: “Più scuola per gli studenti bulli”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in occasione della Conferenza permanente dei Ministri del Consiglio d’Europa tenutasi a Strasburgo ha puntualizzato alcune importanti riforme per la scuola.

Il ministro ha dichiarato: “L’Italia è all’avanguardia nel dibattito internazionale sul futuro dell’istruzione. Dagli interventi dei Ministri europei sono emerse valutazioni sulle criticità del sistema e sulle misure necessarie che vanno nella stessa direzione della nostra visione di scuola e del lavoro che stiamo portando avanti”.

“Personalizzazione dell’istruzione, gruppi di autoconsapevolezza per contrastare la violenza di genere, educazione al rispetto, più scuola e non meno scuola per gli studenti ‘bulli’, importanza dell’educazione al lavoro, visione antropocentrica dell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale con l’insostituibile ruolo dei docenti: questa la trama per la costruzione della scuola del futuro”, ha concluso Valditara.