Valditara accolto da studentesse con un balletto hip hop, scoppia la polemica: “Imbarazzante”, “sessista”, “fuori tempo”

Durante una visita ufficiale in un liceo di Tivoli, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato accolto con un balletto eseguito da studentesse in abiti coordinati neri. L’iniziativa, curata dal Laboratorio Danza della scuola, avrebbe dovuto rappresentare un momento simbolico, ma il video della performance ha scatenato una bufera social.

Su X (ex Twitter), centinaia di utenti hanno espresso sdegno e imbarazzo: “Povere ragazze, prenderei a testate chi glielo ha fatto fare” scrive Adriano, mentre un altro utente commenta: “Che imbarazzo, mia figlia non l’avrebbe mai fatto. Degrado totale”. C’è chi ironizza, evocando scenari autoritari: “Che schifo da regime coreano” e chi vede nella scena una rappresentazione di sudditanza: “Scandalosi i docenti che hanno avallato tutto questo”.

Non sono mancate voci istituzionali critiche. La consigliera regionale del Lazio, Emanuela Droghei (Pd), ha dichiarato: “Utilizzare il corpo femminile come primo segno di accoglienza istituzionale è un messaggio anacronistico e sbagliato. La scuola dovrebbe superare gli stereotipi, non rafforzarli”.

Dal canto suo, il sindaco di Tivoli ha difeso l’iniziativa, ricordando che la visita del Ministro coincideva con l’annuncio di 680 mila euro di fondi PNRR per migliorare la scuola e che il balletto voleva essere solo un gesto di accoglienza.

Ecco il video incriminato.