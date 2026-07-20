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20.07.2026
Aggiornato alle 10:10

Valditara dichiara guerra ai social, il prossimo passo: “Tenere i minori di quindici anni lontani da Internet, in fretta”

Redazione
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"Il tema è troppo urgente"
Divieto cellulari, il focus

Vietare i social ai minori di quindici anni: questo il mantra che ripete da qualche mese il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ribadito ai microfoni de Il Corriere della Sera nel corso della prima puntata della video inchiesta in cinque puntate sul lato oscuro di social e smartphone. “Blackout“.

“Il tema è troppo urgente”

“Dobbiamo sempre controllare il telefono, è una dipendenza. Dobbiamo disintossicare i nostri giovani. Siamo partiti nel 2022, all’epoca eravamo tra i primi, abbiamo vietato i telefoni nel primo ciclo e poi anche alle superiori. I dati sono interessanti, solo lo 0,6% delle scuole non ha introdotto il divieto”.

“Abbiamo inserito nelle Nuove Indicazioni Nazionali l’educazione all’uso corretto del cellulare, ai rischi. Le trappole, le porcherie sul web, sono devastanti. Ci vuole una grande campagna di sensibilizzazione per le famiglie. Noi come scuola abbiamo fatto il nostro dovere, ma le famiglie? Non lasciate solo un bambino con il cellulare, prendete un bel libro e leggete una fiaba”.

“Dobbiamo cambiare l’animo dei nostri giovani. Il piano è tenere i giovani sotto i quindici anni lontani dai social e da Internet. Dobbiamo fare in fretta ad approvare il disegno di legge bipartisan, entro la fine della legislatura. Il tema è troppo urgente”.

Divieto cellulari, il focus

A stabilire il divieto è stata la circolare del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara emanata a giugno 2025, che fa seguito alla nota ministeriale n. 5274 dell’11 luglio 2024.

Il documento ha invitato le scuole ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa prevedendo per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo dello smartphone durante l’orario scolastico anche a fini didattici, nonché specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero contravvenire a tale divieto.

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