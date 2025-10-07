Valditara: nessun problema per il divieto dei cellulari in classe

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine della presentazione del libro dello psichiatra Franco De Masi, “No smartphone – Come proteggere la mente dei bambini e degli adolescenti” (Piemme), sul divieto di utilizzare i cellulari nelle scuole, ha detto ad Askanews: “Sono stato in diverse scuole in queste settimane e mi hanno fatto vedere anche concretamente come hanno risolto il problema di dove custodire i cellulari durante le ore di lezione. Gli studenti hanno collaborato in modo maturo e responsabile. Non mi hanno testimoniato significative problematiche e anche un po’ di disintossicazione fa bene”.

“Penso sia utile da tanti punti di vista anche per recuperare le relazioni umane. È fondamentale ed è utile in particolare nell’intervallo. Qualcuno mi ha detto che almeno nell’intervallo si potrebbe lasciare che i ragazzi possano giocare col cellulare. Invece è proprio nell’intervallo che devono recuperare il senso dell’appartenenza ad una comunità, giocando insieme, discutendo e parlando insieme”.

Tuttavia, per taluni giuristi, durante la ricreazione, non si può impedire l’uso del cellulare come non si può fare durante i viaggi di istruzione.