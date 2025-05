Valditara: “Ogni scuola deve avere una struttura sportiva”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in occasione della fase nazionale dei Giochi della Gioventù 2025 all’Olimpico di Roma, ha dichiarato, come riporta Italpress: “Dobbiamo partire dal fatto che la scuola italiana vale tanto. Voglio ricordare quello che stiamo facendo per valorizzare l’attività sportiva che è fondamentale per costruire il futuro. Abbiamo avviato un piano di interventi a sostegno dello sport nelle scuole che non ha pari nella storia della Repubblica. Stiamo investendo quasi un miliardo di euro di cui solo 300 milioni sono fondi Pnrr, il resto sono fondi nostri o fondi bond. Sono fondi per far sì che ogni scuola italiana possa avere a disposizione una struttura sportiva. Stiamo intervenendo su mille scuole su neanche ottomila complessive”.

“Iniziative come questa servono anche a rilanciare l’importanza dello sport nella società. Lo abbiamo messo nell’Agenda Sud per colmare il divario e fare sì che ogni giovane possa avere opportunità formative – ha aggiunto -. Lo abbiamo messo nell’Agenda Nord perché anche qui lo sport serve a combattere la dispersione scolastica. Lo abbiamo messo nel Piano Estate a servizio di quegli studenti che, quando arrivano le vacanze, perdono un punto di riferimento. Oltre ai 400 milioni che avevamo stanziato l’anno scorso, abbiamo stanziato ulteriori 150 milioni per far sì che si possa praticare attività sportiva, ricreativa e ludica all’interno delle scuole in estate su base volontaria. Perché così tanta attenzione per lo sport? Perché rappresenta valori fondamentali di rispetto verso l’altro, rispetto delle regole, imparare che i risultati si ottengono con merito e fatica. Con il ministro Abodi e Sport e Salute abbiamo firmato un protocollo per far sì che vengano messe a disposizione strutture sportive sul territorio perché lo sport sia sempre più collegato alla comunità. Dallo sport parte il riscatto di ogni comunità”.