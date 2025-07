Valditara: “Valorizziamo la fatica, portiamo al centro il lavoro, sperimentiamo percorsi imprenditoriali alla primaria”

Oggi, 5 luglio, il ministro dell’Istruzione e del Merito è intervenuto al panel “Investire nel futuro dell’Italia. Formazione e valorizzazione dei talenti” nell’ambito dell’evento “Forum in Masseria 2025”.

Valditara e il valore del lavoro

“Negli altri Paesi i giovani frequentano, magari per il 60 o 70% istituti tecnici. Altrove non c’è questa grande differenza con i licei. Abbiamo bisogno di una svolta culturale. Dobbiamo puntare sull’orientamento: partirà in autunno una campagna per parlare delle opportunità degli Its. Con la riforma del 4+2 portiamo gli imprenditori a insegnare nelle scuole”.

“Il tema lavoro è minoritario nei nostri giovani, è dopo libertà, diritti, vivere bene. Ci vuole una rivoluzione che metta al centro il lavoro come valore. Torniamo a valorizzare la fatica, sennò è tutto dovuto, tutto comodo, ogni difficoltà viene messa da parte. Riportiamo al centro la cultura del lavoro, proviamo a sperimentare percorsi imprenditoriali alle elementari. Il lavoro è stato un po’ messo da parte in questi ultimi anni. Dobbiamo individuare i talenti”.