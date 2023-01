Valentina Aprea (ex Forza Italia) candidata con Letizia Moratti in Lombardia

“Alle prossime elezioni regionali di Lombardia sarò candidata a Milano nella Lista civica ‘Letizia Moratti presidente’. Dopo anni di impegno politico, intendo spendermi a livello civico affiancando Letizia Moratti, di cui da tempo conosco le grandi qualità di donna e di leader, per contribuire a reinventare la scuola lombarda del futuro”: lo rende noto Valentina Aprea, ex deputata di Forza Italia per diverse legislature.

“Le politiche pubbliche regionali – spiega Aprea – dovranno favorire innanzitutto un significativo innalzamento delle competenze digitali di tutti gli studenti lombardi e creare opportunità di studio e di formazione per una scuola libera ed autonoma, plurale, sicura, innovativa ed effettivamente di qualità e con docenti al passo con i tempi. Il nostro impegno sarà anche quello di triplicare il numero dei giovani lombardi che acquisiscono i titoli di studio di formazione professionale in apprendistato non solo per contrastare la dispersione scolastica e formativa, ma, in positivo, anche per dimostrare quanto oggi l’apprendimento con, sul, attraverso e per il lavoro sia un investimento innovativo di motivazioni e di qualità per studenti, imprese e famiglie, in età evolutiva e per l’intera durata della vita”.

La ex deputata azzurra si sofferma anche sui problemi legati all’orientamento: “Su questo noi sappiamo cosa fare, quali politiche promuovere per l’istruzione, la formazione professionale e l’occupazione, partendo sempre dalla centralità della persona, dalla libertà di scelta, dalla personalizzazione dei servizi e dalla focalizzazione sui risultati tangibili e la valutazione dei risultati. La Lombardia può e deve correre di più senza lasciare indietro nessuno. Il mio impegno, la mia esperienza e la mia coerenza sono nuovamente a disposizione di tutti i lombardi”.

