Valutare i progetti Erasmus plus: online il bando Indire

L’INDIRE, in qualità di Agenzia nazionale per il Programma Europeo Erasmus, cura la valutazione qualitativa delle candidature presentate dagli organismi potenzialmente beneficiari dei finanziamenti in risposta agli inviti a presentare proposte; cura la valutazione dei prodotti e dei risultati, finali e intermedi, relativi ai progetti finanziati all’interno del Programma, mediante esperti valutatori interni ed esterni. Considerato l’alto numero di candidature che vengono ad ogni scadenza sottoposte all’Agenzia Nazionale italiana, si rende necessario avere a disposizione dell’Agenzia degli Albi, con un numero sufficiente di esperti valutatori, sia l’istituzione – nell’ambito dei soggetti idonei – della figura del Tutor, per potere garantire un corretto monitoraggio ed una attività di valutazione di qualità che rispetti i criteri ed il calendario stabiliti dal Programma.

Per potenziare il numero di esperti a disposizione dell’Agenzia Nazionale è stata proposta la costituzione di Albi di Valutatori e di Tutor a supporto delle attività di valutazione del Programma e richiede, pertanto, a chi ritiene di possedere un’esperienza consolidata nelle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi del Programma Erasmus plus, di presentare la propria candidatura.

L’attività di valutazione si sviluppa in uno dei seguenti settori:

A. Istruzione Scolastica;

B. Istruzione Superiore (Ambito Universitario);

C. Educazione degli Adulti;

Ciascun potenziale valutatore potrà candidarsi ad uno solo di questi settori.

Cosa fanno i valutatori

Gli esperti, una volta selezionati ed iscritti all’Albo, potranno essere conferiti incarichi, per lo svolgimento delle seguenti attività: esame e valutazione delle candidature ricevute dagli organismi potenziali beneficiari dei finanziamenti in risposta alle varie Call previste dal Programma; esame e valutazione delle richieste di accreditamento, ricevute dagli organismi potenziali beneficiari dei finanziamenti; esame e valutazione dei rapporti intermedi e finali relativi ai progetti già finanziati all’interno del Programma.

Le attività di valutazione si svolgono esclusivamente online, prevedono una formazione obbligatoria, che può essere online o in presenza, che consente di imparare ad usare gli strumenti di valutazione e la Guida al Programma, e consistono nell’affidamento di progetti in numero variabile (dipende da quante sono state le candidature ammesse alla valutazione). Le operazioni di valutazione durano diverse settimane, solitamente nei periodi ottobre – dicembre, marzo – maggio per le Call ordinarie, ma anche in altri periodi dell’anno per i report finali e intermedi o se ci sono Call straordinarie, sotto la supervisione di un tutor.

I docenti che propongono la loro candidatura devono allegare anche il nulla osta del dirigente scolastico.

Per saperne di più

Il link al Bando è il seguente https://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/12/avviso-firmato.pdf

Informazioni e assistenza alla compilazione della candidatura potranno essere richieste all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Eventuali informazioni in merito ai contenuti della selezione potranno essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo mail: [email protected].

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente in via telematica accedendo al seguente link: https://eplus2020.indire.it, scadenza 4/06/2024.