Valutazione degli alunni e del sistema scolastico, un convegno della Flc-Cgil

Un importante appuntamento on line promosso da Flc-Cgil e Proteo Fare Sapere è in programma per mercoledì 20 ottobre: si tratta del convegno dal titolo “Valutazione, prospettive a confronto. Per una valutazione funzionale al rilancio della scuola pubblica e democratica” al quale prenderanno parte alcuni noti esperti della materia.

Il “piatto forte” dell’iniziativa è costituito dalla tavola rotonda coordinata da Grazia Maria Pistorino della segreteria nazionale della FLC CGIL a cui parteciperanno Beppe Bagni, presidente CIDI, Cristiano Corsini, professore associato di Pedagogia Sperimentale e valutazione scolastica all’Università di Roma Tre, Pietro Lucisano, professore ordinario di Pedagogia Sperimentale all’Università La Sapienza, Elisabetta Nigris, professoressa ordinaria di Progettazione didattica e valutazione all’Università Bicocca di Milano, Roberto Ricci, presidente Invalsi e Paolo Sestito, vice Capo del Dipartimento Bilancio e controllo della Banca d’Italia.

Il convegno prenderà avvio alle ore 15 si concluderà alle 18 con un “faccia a faccia” fra il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ed il segretario generale FLC CGIL Francesco Sinopoli, moderato da Manuela Calza della segreteria nazionale FLC CGIL e dedicato anch’esso al tema della valutazione.

Nel sito di Flc-Cgil ulteriori informazioni anche sulle modalità di iscrizione al convegno.