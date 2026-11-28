La valutazione di sistema non dovrebbe ridursi alla compilazione di documenti e all’adempimento di scadenze. RAV e Piano di miglioramento contengono informazioni preziose per comprendere le criticità di un istituto e individuare possibili strategie di intervento. Ma come passare dalla lettura dei dati a scelte progettuali concrete? Per i docenti è importante saper interpretare questi strumenti e utilizzarli per contribuire realmente al miglioramento della scuola.
Il Rapporto di autovalutazione e il Piano di miglioramento sono strettamente collegati e svolgono funzioni diverse all’interno del Sistema nazionale di valutazione. Il primo permette di individuare punti di forza e criticità dell’istituto, mentre il secondo traduce le priorità emerse in obiettivi e azioni da realizzare.
Per utilizzarli in modo efficace, è necessario comprenderne la struttura e le relazioni con il PTOF e la Rendicontazione sociale, evitando una lettura puramente formale. Diventa quindi fondamentale saper distinguere tra contesto, risultati, processi, priorità e traguardi.
Un altro aspetto centrale riguarda la capacità di leggere correttamente le informazioni disponibili. I dati interni, i risultati delle prove INVALSI e le evidenze qualitative possono offrire indicazioni importanti, ma devono essere analizzati considerando il contesto di riferimento, le fonti e i possibili limiti interpretativi.
Non basta individuare un risultato negativo per stabilire quale intervento sia necessario. Occorre distinguere le criticità documentate dalle semplici ipotesi, individuare i bisogni effettivi dell’istituto e comprendere quali priorità meritino maggiore attenzione.
Individuare un problema, tuttavia, non significa averlo già risolto. Le priorità devono tradursi in azioni concrete, con obiettivi chiari, responsabilità definite e tempi di realizzazione. È altrettanto importante stabilire indicatori osservabili e risultati attesi, così da poter verificare nel tempo l’efficacia degli interventi.
La costruzione di una matrice di progettazione può aiutare a collegare bisogni, obiettivi, attività e strumenti di monitoraggio. In questo modo, la valutazione diventa un processo operativo e condiviso, capace di orientare le scelte progettuali e documentare i progressi compiuti dalla scuola.
Su questi argomenti il corso Dai documenti alle scelte: leggere la valutazione di sistema per migliorare la scuola, a cura di Elena Cappai, in programma dall’11 dicembre.