La valutazione di sistema non dovrebbe ridursi alla compilazione di documenti e all’adempimento di scadenze. RAV e Piano di miglioramento contengono informazioni preziose per comprendere le criticità di un istituto e individuare possibili strategie di intervento. Ma come passare dalla lettura dei dati a scelte progettuali concrete? Per i docenti è importante saper interpretare questi strumenti e utilizzarli per contribuire realmente al miglioramento della scuola.

RAV e PdM, non soltanto documenti da compilare

Il Rapporto di autovalutazione e il Piano di miglioramento sono strettamente collegati e svolgono funzioni diverse all’interno del Sistema nazionale di valutazione. Il primo permette di individuare punti di forza e criticità dell’istituto, mentre il secondo traduce le priorità emerse in obiettivi e azioni da realizzare.

Per utilizzarli in modo efficace, è necessario comprenderne la struttura e le relazioni con il PTOF e la Rendicontazione sociale, evitando una lettura puramente formale. Diventa quindi fondamentale saper distinguere tra contesto, risultati, processi, priorità e traguardi.

Interpretare i dati per individuare le criticità

Un altro aspetto centrale riguarda la capacità di leggere correttamente le informazioni disponibili. I dati interni, i risultati delle prove INVALSI e le evidenze qualitative possono offrire indicazioni importanti, ma devono essere analizzati considerando il contesto di riferimento, le fonti e i possibili limiti interpretativi.

Non basta individuare un risultato negativo per stabilire quale intervento sia necessario. Occorre distinguere le criticità documentate dalle semplici ipotesi, individuare i bisogni effettivi dell’istituto e comprendere quali priorità meritino maggiore attenzione.

Dalla progettazione al monitoraggio dei risultati

Individuare un problema, tuttavia, non significa averlo già risolto. Le priorità devono tradursi in azioni concrete, con obiettivi chiari, responsabilità definite e tempi di realizzazione. È altrettanto importante stabilire indicatori osservabili e risultati attesi, così da poter verificare nel tempo l’efficacia degli interventi.

La costruzione di una matrice di progettazione può aiutare a collegare bisogni, obiettivi, attività e strumenti di monitoraggio. In questo modo, la valutazione diventa un processo operativo e condiviso, capace di orientare le scelte progettuali e documentare i progressi compiuti dalla scuola.

Il corso

Su questi argomenti il corso Dai documenti alle scelte: leggere la valutazione di sistema per migliorare la scuola, a cura di Elena Cappai, in programma dall’11 dicembre.