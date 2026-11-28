Per determinare il monte ore annuale dei permessi sindacali spettanti alla RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative, le amministrazioni devono fare riferimento al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.
La guida operativa dell’ARAN, aggiornata a novembre 2026, chiarisce quali lavoratori devono essere considerati ai fini del calcolo.
In particolare, concorrono alla determinazione del contingente ordinario:
I dipendenti in comando o fuori ruolo devono essere conteggiati presso l’amministrazione in cui sono utilizzati.
Non deve invece essere incluso nel calcolo del contingente ordinario il personale con contratto a tempo determinato.
Per i docenti e gli ATA a tempo determinato occorre, tuttavia, distinguere due situazioni: le loro deleghe sindacali concorrono alla determinazione del dato associativo, mentre il personale con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche viene considerato anche ai fini del calcolo dei permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale.