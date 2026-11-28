Con l’orientamento applicativo Id 39523 (del 17 novembre 2026), l’ARAN ha fornito importanti precisazioni sull’applicazione dell’art. 54 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, relativo al conferimento degli incarichi specifici al personale ATA (escluso il personale con incarico di DSGA).
L’Agenzia ha ricordato che gli incarichi specifici comportano lo svolgimento di compiti che richiedono l’assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, strettamente necessari per la realizzazione del PTOF.
Tra i fondi destinati agli incarichi rientrano anche le risorse (ex art. 40 del CCNL 2018) finalizzate a remunerare i compiti legati all’assistenza agli studenti, compresi i piccoli della scuola dell’infanzia, gli alunni con disabilità e le attività di primo soccorso. Per queste mansioni, l’indennità varia in base ai criteri definiti dalla contrattazione integrativa nazionale, tenendo conto del numero di alunni assistiti e della peculiarità delle attività.
Il parere dell’ARAN scioglie poi un frequente dubbio gestionale: l’attribuzione degli incarichi specifici è pienamente compatibile con la titolarità di una posizione economica. L’Agenzia specifica tuttavia che, per gli incarichi legati all’assistenza agli alunni, la contrattazione integrativa nazionale può prevedere che l’indennità dell’incarico sia riassorbita (in tutto o in parte) fino a concorrenza del valore della posizione economica già in godimento dal lavoratore