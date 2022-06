Valutazione docenti, Marenco (prof tiktoker): “Disposto a essere giudicato dagli studenti con un voto scritto”

“Sono favorevole alla valutazione degli insegnanti da parte dei docenti”, queste le dichiarazioni di Sandro Marenco, insegnante e influencer presente all’appuntamento di Tecnica risponde LIVE del 14 giugno, a cui sono intervenuti anche Valentina Petri e Daniele Grassucci.

Si tratta di parole abbastanza divisive, su cui si è recentemente aperto un acceso dibattito. Tra gli insegnanti, i diretti interessati, alcuni si sono pronunciati a favore, altri si dicono favorevoli ad una valutazione purché non condotta dagli stessi studenti, mentre altri ancora rifiutano l’idea in toto.

Sandro Marenco, con la sua ormai proverbiale verve, dopo aver fornito agli studenti alle prese con la maturità consigli un po’ fuori dal comune ma non per questo meno utili, si è espresso a favore della valutazione dei docenti.

L’intervento ha avuto luogo all’interno di una discussione più ampia, durante la quale il nostro ospite si è lamentato della mancanza di dialogo tra gli insegnanti, che recentemente hanno attaccato proprio Marenco sui social per altre ragioni.

Stuzzicato da Daniele Grassucci, il quale crede fermamente che ci debba essere una sorta di controllo “qualità” sui docenti europei su cui basare i loro stipendi così come avviene negli Stati Uniti, e dal nostro direttore Alessandro Giuliani, Marenco ha messo carne sul fuoco lanciando una provocazione. “Sono serio, vorrei essere il primo prof rimandato dagli studenti perché so che la loro valutazione sarebbe fatta in maniera corretta. Io riconosco di avere dei limiti, loro potrebbero segnalarmi quelli più evidenti. Sono davvero disposto a mettermi in gioco con un voto scritto” ha concluso l’insegnante.