Vannacci, J-Ax: “Se avessi in classe lui chiederei io un’aula separata, la disabilità più grave è la mancanza di empatia”

Il cantante J-Ax, ex membro degli Articolo 31, pseudonimo di Alessandro Aleotti, ha postato su X alcune righe in cui ha attaccato, senza mezzi termini, il generale Roberto Vannacci, candidato della Lega alle elezioni europee del prossimo giugno.

J-Ax contro Vannacci

In particolare il 51enne ha criticato l’idea, di cui ha parlato Vannacci, di creare classi separate per alunni con disabilità nelle scuole. Ecco le sue parole: “Se avessi in classe uno come Vannacci, sarei il primo a chiedere una classe separata per stare lontano da uno come lui”, ha esordito.

“Ormai ho capito, alla mia età, che gli unici ‘anormali’ da cui bisogna tenersi alla larga, sono le persone prive di empatia per il prossimo. Quella è la disabilità più grave per me, perché è una tua scelta”, ha concluso, attaccando praticamente Vannacci di non essere empatico.

Vannacci, classi separate: le parole incriminate

“La scuola dovrebbe essere come lo sport, dove si mettono insieme le persone con prestazioni simili. Credo che classi con ‘caratteristiche separate’ aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo, e anche quelli con più difficoltà verrebbero aiutati in modo peculiare. Un disabile non lo metterei di certo a correre con uno che fa il record dei 100 metri. Gli puoi far fare una lezione insieme, per spirito di appartenenza, ma poi ha bisogno di un aiuto specifico. Non sono un esperto di disabilità, ma sono convinto che la scuola debba essere dura e selettiva, perché così sarà poi la vita”, queste le parole di Vannacci.