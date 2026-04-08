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08.04.2026

Viaggi d’istruzione, al via la formazione per le scuole: Consip attiva tre sessioni online

Lara La Gatta
Indice
Tre appuntamenti formativi
Come partecipare

Nuove indicazioni operative per le scuole italiane in materia di viaggi d’istruzione. Con la nota prot. 3306 del 7 aprile 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica l’avvio di un ciclo di sessioni formative organizzate da Consip S.p.a., con l’obiettivo di facilitare l’utilizzo della piattaforma digitale dedicata all’approvvigionamento dei servizi.

L’iniziativa si inserisce nel solco della precedente comunicazione (prot. n. 2870 del 23 marzo 2026), che annunciava l’aggiudicazione della gara europea per l’organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione e degli stage linguistici destinati agli istituti scolastici.

Tre appuntamenti formativi

Per accompagnare le scuole nell’adozione delle nuove procedure, Consip ha programmato tre sessioni formative online nelle seguenti date:

  • 21 aprile 2026
  • 5 maggio 2026
  • 12 maggio 2026

Gli incontri sono pensati per fornire supporto pratico agli istituti, chiarendo modalità operative e funzionalità della piattaforma “Acquisti in rete”, strumento centrale per l’affidamento dei servizi.

Come partecipare

La partecipazione ai webinar richiede una registrazione preventiva, da effettuare attraverso il portale “Acquisti in rete”. In particolare, gli utenti dovranno accedere alla homepage e selezionare il percorso:
Supporto > Eventi e Webinar.

Il Ministero sottolinea che l’iscrizione anticipata non è solo necessaria per prendere parte agli incontri, ma anche fondamentale per monitorare il numero di adesioni. Questo consentirà di valutare l’eventuale organizzazione di ulteriori sessioni formative, qualora la richiesta risultasse elevata.

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