Consip avvia la prima gara per viaggi d’istruzione e stage linguistici sopra i 140mila euro di spesa: si risparmia tempo e riduce la burocrazia

Consip ha avviato la prima gara nazionale dedicata agli istituti scolastici per gli acquisti dei servizi di programmazione, organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione e degli stage linguistici: dal primo giugno 2025, infatti, per importi superiori a 140mila euro le procedure per organizzare i viaggi didattici si devono svolgere tramite piattaforme certificate o strumenti messi a disposizione da centrali di committenza, in linea con il Codice dei Contratti.

La nuova procedura, spiega l’amministrazione, prevede che attraverso l’accordo quadro con più fornitori, le scuole possono inviare la richiesta con i dettagli del viaggio direttamente al fornitore individuato che proporrà alle stesse istituzioni scolastiche diverse soluzioni complete di preventivo.

Tocca poi il fornitore ad occuparsi di tutti gli aspetti organizzativi: biglietti, alloggi, visite, attività culturali.

Le novità – derivanti dalla collaborazione tra il ministero dell’Istruzione e del Merito e Consip – mirano ad “introdurre nel sistema scolastico un nuovo modello di acquisto digitale, consentendo alle scuole di acquistare servizi chiavi in mano direttamente da imprese qualificate, senza dover bandire gare autonome, con significativi risparmi di tempo e semplificazione delle procedure”.

I numeri della prima gara Consip sono di tutto rispetto: hanno un valore complessivo di 48,6 milioni di euro (riferito alla sola commissione di agenzia), a fronte di un mercato che vale annualmente 800 milioni di euro (comprensivo dei titoli di viaggio), e prevede una suddivisione in 10 lotti territoriali (8 per i viaggi di istruzione, 2 per gli stage linguistici), per tenere conto della localizzazione degli istituti scolastici e favorire la partecipazione delle imprese.