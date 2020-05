Viaggio virtuale a Roma guidati da esperti

Un viaggio virtuale a Roma? Un’occasione singolare per visitare la città eterna stando a casa, un po’ come è stato con la didattica a distanza a cui ci ha costretto il ferale morbo pandemico.

Una dirigente vulcanica

Da qui parte il nuovo corso inaugurato dall’I.T.T. “G. Chilesotti” di Thiene (Vi) voluto dalla dirigente Laura Turco, che in questo modo realizza il Viaggio Virtuale a Roma per studenti e famiglie con la collaborazione di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Non è la prima volta che il Chilesotti si cimenta in operazioni simili. Giusto qualche settimana fa, il 25 aprile, l’Istituto ha organizzato un incontro virtuale con le scuole di ogni ordine e grado della città di Thiene, con gli studenti, i genitori e la gente del territorio, per celebrare la Liberazione dell’Italia dalla dittatura fascista. Una commemorazione in linea con il percorso di didattica multimediale adottato da parecchi anni dalla scuola che ha ottenuto numerosi riconoscimenti.

Venerdì 29 alle ore 11

La visita si effettuerà venerdì 29 maggio, dalle ore 11 e toccherà alcuni punti tra i più rappresentativi della Capitale, come la Piazza del Campidoglio, Palazzo Senatorio, Palazzo Nuovo e i Musei Capitolini sotto la guida esperta della Sovrintendenza Capitolina. Un modo per stare insieme nella consapevolezza che niente sarà più come prima ma che esserci, anche con una presenza online, può fare la differenza.

Locandina Ver4