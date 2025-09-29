Vincenzo Schettini agli studenti: “Noi docenti e genitori ci saremo sempre ma la persona decisiva nelle vostre vite siete voi”

Vincenzo Schettini agli studenti: “Noi docenti e genitori ci saremo sempre ma...

Il docente di fisica e ormai personaggio pubblico Vincenzo Schettini, volto del progetto editoriale La Fisica Che Ci Piace, è stato ospite ieri, 28 settembre, del programma di Italia Uno Le Iene. Il professore ha fatto un breve monologo, rivolto ai ragazzi.

Le Iene, il monologo di Schettini

Ecco le sue parole: “Quando nel vivere ci sentiamo soli quella sensazione di vuoto non deve farci paura. Il vuoto c’è ed è necessario. L’energia si trasforma, non si crea o si distrugge. L’ansia del vivere non vi deve spaventare, il carico della vita non dovete sentirlo tutto sulle vostre spalle”.

“Noi genitori e professori ci siamo e ci saremo sempre. La famiglia è il più forte campo magnetico nel quale crescerete. Scappate via da quell’inerzia, fate cose. Scrivete cosa desiderate, studiando, sacrificandovi. Il mondo vi vuole preparati. C’è una sola persona decisiva nelle vostre vite, la incontriamo ogni mattina allo specchio. Siamo noi”, ha concluso.

Scena muta Maturità, Schettini: “Io avrei fatto un orale da urlo e poi avrei rifiutato il punteggio”

“Voglio parlare direttamente a voi ragazzi. Sono sicuro che ci sia dietro un disagio, che vogliate dire qualcosa ai professori. Sono convinto che dietro quella protesta c’è qualcosa di importante che volete sottolineare. Questo è bellissimo ma la protesta va fatta in un’altra maniera”, queste le sue parole di qualche tempo fa, in merito agli episodi di scena muta alla maturità 2025.

“Al posto vostro avrei fatto un orale da urlo dimostrando la mia preparazione e al momento del punteggio avrei detto: ‘Ho dimostrato la mia preparazione, ho dimostrato chi sono, quanto io ci tenga, però rifiuto il punteggio dell’orale. Lo rifiuto per protesta’. Occhio, perché nella vita vi confronterete con diecimila cose. Nella vita c’è lo spirito di comprendere che un team, una comunità come quella scolastica, ha delle regole. Che questi episodi ci facciano riflettere tutti”, ha concluso.