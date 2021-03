Vincolo quinquennale, per il momento resta, ma non si escludono novità nelle prossime ore

Sembrano ridotte al lumicino le possibilità che nel Decreto Sostegni siano contenute disposizioni per una sospensione anche solo temporanea del vincolo quinquennale.

Il Decreto, infatti, sarà approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri in programma per domani 19 marzo.

Al momento attuale non si ha notizia di disposizioni che riguardino in particolare la scuola, ma ovviamente questo non significa che – proprio in dirittura d’arrivo – vengano inserite anche solo due righe che potrebbero però cambiare la vita di decine di migliaia di persone.

Caduta l’ipotesi che si potesse abrogare il vincolo ricorrendo ad una norma di tipo contrattuale è rimasta in piedi l’ipotesi di un intervento di rango legislativo che però non è affatto scontato in quanto all’interno della maggioranza di Governo permangono non poche divergenze sull’argomento. Del tutto favorevole la Lega, mentre il M5S è molto perplesso se non addirittura contrario.

Se nel Decreto Sostegni non ci sarà nulla su questo punto è però possibile che si possa inserire una modifica nel momento in cui il decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento.

Ma, a quel punto, le eventuali modifiche potrebbero servire per la fase delle utilizzazioni o della assegnazioni provvisorie.