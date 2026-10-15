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15.10.2026

Visite mediche specialistiche docenti, tra malattia, permessi brevi e motivi personali: ecco come orientarsi

Lara La Gatta
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Indice
Visite mediche: per i docenti valgono in genere le regole della malattia
Le tre modalità principali per gestire le visite
Differenze tra personale di ruolo e supplenti
Nessuna novità dai contratti più recenti
Documentazione: cosa serve
Visite fuori città: come gestire i tempi di viaggio

Quando un insegnante deve sottoporsi a una visita specialistica durante l’orario di servizio, entra in gioco un sistema di regole articolato che distingue tra diverse tipologie di contratto e modalità di assenza. La normativa di riferimento, contenuta nei vari CCNL del comparto scuola, offre più opzioni ma richiede anche attenzione nella scelta.

Visite mediche: per i docenti valgono in genere le regole della malattia

Per il personale docente, l’assenza per effettuare visite specialistiche viene generalmente ricondotta all’istituto della malattia. Questo significa che, salvo diversa scelta del dipendente, la giornata o le ore di assenza saranno trattate come malattia, con tutte le conseguenze del caso.

Diverso è il discorso per il personale ATA, per il quale la materia è regolata in modo più specifico dal contratto collettivo nazionale, con permessi specifici di 18 ore annue.

Le tre modalità principali per gestire le visite

1. Assenza per malattia

È la soluzione più utilizzata quando la visita occupa l’intera giornata o richiede spostamenti importanti. In questo caso, il docente deve presentare un’attestazione della prestazione sanitaria. Si applicano le regole ordinarie della malattia, comprese eventuali trattenute stipendiali previste dalla normativa vigente.

2. Permessi brevi

I permessi brevi consentono di assentarsi per poche ore senza ricorrere alla malattia. Tuttavia, devono essere recuperati, di norma entro 60 giorni. Sono particolarmente utili per visite di breve durata.

3. Permessi per motivi personali

Un’alternativa è rappresentata dai permessi retribuiti o non retribuiti per motivi personali o familiari. Possono essere utilizzati anche per visite mediche, offrendo maggiore flessibilità ma con limiti legati al numero di giorni disponibili.

Differenze tra personale di ruolo e supplenti

Docenti di ruolo e con incarico annuale

I docenti con contratto a tempo indeterminato o con incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto possono scegliere tra diverse possibilità:

  • permessi brevi, da recuperare successivamente;
  • fino a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali;
  • assenza per malattia, con eventuale decurtazione stipendiale nei primi giorni e incidenza sul periodo di comporto.

La scelta dipende soprattutto dalla durata della visita e dalle esigenze personali del docente.

Supplenti brevi: meno tutele economiche

Per i docenti con supplenze brevi e saltuarie, le possibilità restano simili ma con alcune differenze significative:

  • permessi brevi, anch’essi da recuperare;
  • fino a sei giorni di permesso non retribuito per motivi personali;
  • assenza per malattia, con le stesse regole generali ma con un impatto economico spesso più rilevante.

In questi casi, la valutazione diventa spesso anche una questione di convenienza economica.

Nessuna novità dai contratti più recenti

Nonostante i rinnovi contrattuali, per i docenti la disciplina delle visite specialistiche non ha subito modifiche sostanziali. Restano quindi valide le tre opzioni principali:

  • imputare l’assenza a malattia;
  • richiedere un permesso breve;
  • utilizzare permessi per motivi personali.

Va ricordato che l’assenza per malattia incide sul periodo di comporto e può comportare trattenute, ma rappresenta comunque un diritto se adeguatamente documentato.

Documentazione: cosa serve

Per giustificare l’assenza non è necessario, nella maggior parte dei casi, un certificato medico di malattia. È sufficiente presentare:

  • l’attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), con indicazione di data e orario;
  • eventuali ulteriori documenti richiesti dalla scuola.

Visite fuori città: come gestire i tempi di viaggio

Quando la visita specialistica richiede uno spostamento in un’altra città, anche i giorni di viaggio possono essere inclusi nell’assenza per malattia, purché supportati da documentazione sanitaria completa.

Si tratta di una possibilità importante per chi deve affrontare percorsi di cura lontano dalla sede di servizio.

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