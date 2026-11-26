L’ARAN ha pubblicato due orientamenti applicativi (Id 39512 e Id 39508) in materia di assenze per malattia del personale scolastico a tempo determinato e indeterminato, fornendo indicazioni chiare per la gestione amministrativa da parte delle segreterie scolastiche.

ATA in aspettativa (art. 70): le malattie della supplenza non si sommano al ruolo

Il primo chiarimento (Id 39512) riguarda il personale ATA di ruolo che beneficia dell’aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 70 del CCNL 18 gennaio 2024 per accettare un incarico a tempo determinato di durata annuale (fino al 30 giugno o 31 agosto).

L’ARAN ha chiarito che:

Il collocamento in aspettativa sospende il rapporto a tempo indeterminato senza estinguerlo, instaurando due distinti e autonomi rapporti di lavoro, ciascuno regolato dalla propria disciplina giuridica ed economica.

senza estinguerlo, instaurando due distinti e autonomi rapporti di lavoro, ciascuno regolato dalla propria disciplina giuridica ed economica. Le assenze per malattia effettuate durante l’incarico a tempo determinato sono conteggiate in modo del tutto autonomo ai fini del periodo di comporto e del relativo trattamento economico (art. 35, commi 3 e 4, CCNL 18 gennaio 2024).

ai fini del periodo di comporto e del relativo trattamento economico (art. 35, commi 3 e 4, CCNL 18 gennaio 2024). Di conseguenza, tali assenze non si sommano mai a quelle maturate nel corso del rapporto a tempo indeterminato, né vanno ad incidere sul periodo di comporto della sede di titolarità.

Supplenti annuali e ricovero ospedaliero: quando spetta lo stipendio al 100%?

Il secondo orientamento (Id 39508) analizza la situazione del personale docente e ATA a tempo determinato (con incarico al 30 giugno o 31 agosto) che abbia già superato i primi 3 mesi di malattia nell’anno scolastico, trovandosi nella fascia di sospensione della retribuzione.

Qualora si verifichi un successivo ricovero ospedaliero o periodo di convalescenza post-ricovero, la retribuzione al 100% viene ripristinata solo a determinate condizioni: