Web, il termine “scuola” il più usato (dopo il Covid) in conversazioni e ricerche

La scuola spopola sempre più sul web. Con i tanti temi legati a essa, della scuola si scrive più di tanti altri temi della società. A far emergere quest’aspetto, una ricerca di Socialcom che ha analizzato le conversazioni in rete tra il 1° maggio e il 6 settembre. Sono ben 4,55 milioni le conversazioni riguardanti le scuole e la ripresa di settembre e 83 milioni le interazioni generate.

Solo il Covid ha prodotto più conversazioni (12 milioni) su social network e nel motore di ricerca di Google. Nelle Regioni del Sud si sono verificate maggiori ricerche, specie dove la Dad è durata più tempo. Di scuola si è scritto molto di più rispetto ad altri argomenti come economia e immigrazione.

Tante conversazioni hanno riguardato il green pass, specie tra gli insegnanti che sono coinvolti in prima persona nella misura obbligatoria a scuola. Tra chi è favorevole e chi no, si è discusso non poco sul certificato verde, mentre per gli studenti il tema chiave è stato quello delle mascherine in classe.

Al contrario, di scuola si parla poco in Parlamento. Sono tanti altri i temi di cui si è dibattuto di più, ad esempio giustizia e lavoro.