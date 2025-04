X ciclo TFA sostegno: avvio entro il mese di aprile, requisiti e prove previste

Da quanto ha dichiarato il Ministro Valditara, il decreto per l’avvio del X ciclo del TFA sostegno 2025 dovrebbe essere emanato entro il mese di aprile al fine di consentire alle università di bandire i percorsi tra la fine di maggio e i primi di giugno.

Posti previsti

In merito ai posti disponibili per il X ciclo sul sostegno è plausibile che si aggireranno intorno a 32.000 per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Prove per accedere al percorso TFA

Le università, nel bandire i percorsi, dovranno predisporre le prove d’accesso consistenti in:

• Un test preliminare;

• Una o più prove scritte ovvero pratiche;

• Una prova orale.

Per superare ogni singola prova i candidati devono conseguire un punteggio minimo di 21/30.

Test preliminare

Il test preliminare della durata di 120 minuti, è costituito da sessanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta; ogni risposta corretta vale 0,5 punti, mentre la risposta non data o errata vale zero punti. E’ ammesso, alle prove successive, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili e che ha riportato un punteggio minimo di 21/30.

Prova scritta

I candidati, ammessi alla prova scritta, dovranno sostenere una prova con domande aperte riguardanti gli argomenti pedagogici, psicologici e metodologico – didattici, con lo scopo di accertare la capacità di progettazione educativa personalizzata e individualizzata. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio minimo di 21/30.

Prova orale

I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale consistente in un colloquio volto ad accertare la capacità e la competenza comunicativa riguardo alla problematica del sostegno e alla capacità di saper trovare delle soluzioni pratiche al fine di garantire il processo inclusivo previsto dalla scuola.

Argomenti delle prove

Le prove, volte ad accertare in ogni singolo candidato le competenze possedute:

• Sulla capacità di argomentare e sull’uso corretto della lingua;

• Sulla didattica diversificata in funzione del grado di scuola;

• Sull’empatia e intelligenza emotiva;

• Sulla creatività e pensiero divergente;

• Sugli aspetti organizzativi e giuridici correlati al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.