140° anniversario della pubblicazione del libro “Le avventure di Pinocchio”: al MIM inaugurata un’esposizione di volumi

Nella Biblioteca del Ministero dell’Istruzione e del Merito è stata inaugurata un’esposizioni di volumi per celebrare il 140° della pubblicazione del libro “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” con un’esposizione di volumi dedicata, nell’ambito dell’iniziativa “Il libro del mese”.

Inoltre, è da ricordare che il 7 luglio 1881 è anche la data in cui compariva per la prima volta su “Il giornale dei bambini” la primissima puntata de “La storia di un burattino”, sancendo così la nascita di Pinocchio che oggi compie ben 142 ani.

Al centro dell’esposizione, allestita nella Sala dell’Emeroteca del Ministero, è posto il volume dal titolo “Pinocchio in versi” di Anna Maria Perini Bartorelli, libro illustrato edito a Roma nel 1967, dono personale dell’autrice alla Biblioteca del Ministero.

La mostra prosegue con “Opere” di Carlo Collodi, testo pubblicato nella collana “I Meridiani” di Mondadori che contiene, oltre a “Le avventure di Pinocchio”, anche “Macchiette”, “Occhi e nasi” e “Storie allegre”. In visione anche “The adventures of Pinocchio and Pip, or the little rose-coloured monkey”, tradotto in inglese da Isopel May e illustrato da Will Nickless, pubblicato a Londra-Glasgow nel 1954 dall’editore Collins. L’allestimento mette a disposizione dei visitatori sussidiari scolastici e saggi su Collodi, scrittore ed educatore. Chiude il percorso il volume “Letteratura italiana. I minori. Quarto volume” del 1962 pubblicato dall’editore Marzorati di Milano, contenente un approfondimento sulla vita e le opere di Collodi.

La mostra dedicata sarà visitabile da oggi, venerdì 7 luglio al prossimo 21 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:00 prenotando la visita all’indirizzo [email protected].