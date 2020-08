150 anni fa nasceva Maria Montessori

Maria Montessori (Chiaravalle, Ancona, 31 agosto 1870-Noordwijk, l’Aia, 6 maggio 1952), prima donna laureata in Medicina all’Università di Roma, dal recupero dei fanciulli handicappati trasse i primi elementi del proprio metodo, poi diffuso e imitato in tutto il mondo.

Educare alla libertà fu lo scopo della sua vita e del suo pensiero. Un compito rivoluzionario se si pensa all’educazione repressiva di fine secolo.

Secondo la grande educatrice “Il bambino è un corpo che cresce e un’anima che si svolge; la duplice forma fisiologica e psichica ha una fonte eterna: la vita. Ma non c’è vita se non c’è attività, e non c’è attività se non c’è libertà”.

“È necessario che la scuola permetta le libere manifestazioni naturali del fanciullo perché vi nasca la Pedagogia Scientifica: questa è la sua riforma essenziale”. (M. Montessori, Il metodo della Pedagogia Scientifica)

Per migliorare le nostre scuole, Politici, Ministri ed Educatori dovrebbero studiare di più le opere e i metodi educativi di questa grande donna.

Fernando Mazzeo