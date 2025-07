150 preferenze, dove inserire la 104? È possibile indicare quelle dell’anno scorso?

Dalle ore 10:00 del 17 luglio 2025 fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025 sarà possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (art. 5, commi da 5 a 12, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44) e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché delle supplenze relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutto questo, della scelta delle 150 preferenze, delle immissioni in ruolo, abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 16 luglio alle ore 11,15. Ospite Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola.

Quest’ultimo ha risposto ad alcune importanti domande. Eccone due.

Nella domanda delle 150 preferenze è possibile inserire la legge 104? E dove?

Ecco la risposta: “Certamente si può inserire, nella sezione 7, è la precedenza per l’attribuzione delle supplenze”.

È possibile recuperare le 150 preferenze dell’anno scorso con una funzione della piattaforma come si era detto tempo fa?

Ecco la risposta: “No, non è possibile, lo abbiamo richiesto ma per l’amministrazione non è una operazione sostenibile”.

