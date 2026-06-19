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Tracce Maturità 2026 - Speciale Prima Ora del 19 giugno

Docenti
19.06.2026
Aggiornato alle 11:30

150 preferenze e Legge 104, quale voce barrare nella procedura?

Sara Adorno
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Indice
In possesso della Legge 104 personale (art. 3 comma 1) associata a un'invalidità civile al 67%. Quale voce barrare nella sezione delle 150 preferenze?

Tante le scadenze da tenere d’occhio per i docenti, a partire da quelle legate alle Gae (Graduatorie ad esaurimento) e le Gps (Graduatorie per le supplenze). Ma si avvicina anche l’appuntamento con le 150 preferenze, tra i più attesi per gli insegnanti, che interessa migliaia di docenti da Nord a Sud del Paese.

In cosa consiste lo scioglimento delle riserve per coloro che sono inseriti in Gae e Gps? Chi sono i docenti interessati alla scelta delle centocinquanta preferenze? Abbiamo risposto a queste domande – e a tante altre – nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 18 giugno. Ospite il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara.

In possesso della Legge 104 personale (art. 3 comma 1) associata a un’invalidità civile al 67%. Quale voce barrare nella sezione delle 150 preferenze?

A questa domanda ha risposta il prof Ficara: “Deve flaggare la sezione dedicata alla priorità Legge 104, nello specifico l’art. 21 (invalidità superiore ai 2/3). È necessario allegare il verbale della commissione medica in formato PDF. La priorità opera sulla sede di residenza o domicilio, che dovrà quindi essere indicata come prima scelta territoriale”.

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