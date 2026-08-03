L’Officina del Racconto 2026: un’edizione straordinaria per ricordare il Premio “Tomasi di Lampedusa”

Si è conclusa con immensa emozione l’edizione 2026 de L’Officina del Racconto, un percorso intenso che ha visto brillare il talento, la passione e la creatività dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze di Santa Maria del Belice e dello Hinterland.

Un evento complesso che ha coinvolto ben cinque scuole del territorio Belicino, regalandoci momenti di altissimo valore culturale e umano. A rendere la serata ancora più speciale sono stati l’orgoglio e la commozione per la presenza costante e partecipativa del Vincitore della XXI edizione del Premio Internazionale G.T. di Lampedusa, (a cui l’Officina è strettamente collegata) Eric Vuillard con l’opera: “L’ordine del giorno” e della Presidente della Giuria del Premio Internazionale, Mercedes Monmany.

Il tema forte sul valore della resistenza non li ha intimoriti, anzi: Scrivere per resistere, resistere per rimanere liberi e umani.

I Vincitori e le Vincitrici 2026

Un grandissimo applauso e i nostri più sentiti complimenti a tutti gli studenti premiati per le loro straordinarie opere:

• Giorgio Gullo (Ist. Comprensivo Rita Levi Montalcini di Partanna – Tip. 1) – “Il quaderno di cera”

• Michele Mezzapelle (Liceo Scientifico Fermi di Sciacca – Tip. 2) – “Passi”

• Ashraful Matubbar (Tip. 3) – “Adesso sono qui”

• Ben Oumar Camara (Tip. 3) – “La vie est belle”

• Giulia Tortorici (Ist. Comprensivo G. Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita di Belice – Tip. 1) – Video racconto “Perché nessuna donna torni mai più nell’oblio”

• Maria Rita Giambalvo (Liceo Scientifico Fermi di Sciacca – Tip. 2) – “Dove non arriva la notte… oltre il buio”

• Giuseppe Mangiaracina (Ist. Comprensivo G.T. di Lampedusa, Plesso Fra Felice da Sambuca – Tip. 1) – “La storia che si ripete”

• Giuseppe Cicio (Liceo Scientifico Fermi di Sciacca – Tip. 2) – “Il diario di Collerosso”

Un applauso a tutte/i le/i partecipanti: avete scritto racconti bellissimi che pubblicheremo prossimamente sui nostri canali istituzionali e social. Avete vinto tutti/e!

Gli Ospiti d’Onore

Un sentito ringraziamento agli illustri ospiti a cui abbiamo avuto l’onore di consegnare una targa di riconoscimento:

• Al talentuoso pilota margheritese Giuseppe Guirreri.

• Al regista Steve Norris per il docufilm “The Leopard”.

• Alla Duchessa Nicoletta Polo Lanza Tomasi, che mantiene viva con dedizione la memoria dell’artefice, di questo grande progetto, Gioacchino Lanza Tomasi. Un Ringraziamento di Cuore.

La riuscita di un evento di tale portata è il frutto di una sinergia meravigliosa. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine:

• Alla direttora scientifica e giurata del premio internazionale G.T. di Lampedusa, Bernardina Rago.

• Alla prestigiosa Giuria: Francesca Artista, David Camporeale, Luisa La Colla, Francesca Oliveri e Alessia Taddeo per il loro prezioso e attento lavoro.

• Alle librerie Feltrinelli di Palermo, Ubik di Sciacca e alla casa editrice Sellerio, per aver omaggiato i partecipanti dei seguenti testi: Il Gattopardo e i Racconti di G.T. di Lampedusa; Lampedusa e la Spagna di Gioacchino Lanza Tomasi.

• Alla cooperativa Terra Nostra e a Giuseppe Cusenza per il costante e fondamentale supporto.

• Allo sponsor Ottica Keplero di Antonino Cusumano per la sensibilità dimostrata nel donare ai giovani margheritesi una copia dedicata della Costituzione Italiana.

• Alla Dirigente Dott.ssa Margherita Giambalvo e a tutto il personale del suo settore, per essersi spesi senza sosta per la perfetta riuscita dell’evento.

• All’Amministrazione Comunale tutta e in particolar modo all’assessora Debora Ciaccio, per la massima fiducia e vicinanza dimostrate verso questo progetto complesso ma stimolante.

• Al Gruppo Teatrale Peppino Avona, spalla fondamentale nella gestione logistica del dietro le quinte.

• Alle Insegnanti Referenti, vera colonna portante dell’iniziativa: Prof.sse Paola Livoti, Gesuela Monteleone, Maria Mulè, Francesca Catalano, Giuseppina Maggio, Daniela Bonavia, Elena Mistretta, Giusi Di Benedetto e Barbara Cangelosi, e alle rispettive Dirigenti Scolastiche che hanno creduto con noi in questo sogno.

• Al conduttore Onorio Abruzzo, che con grande maestria, carisma e professionalità ha saputo guidare sul palco un evento lungo e ricco di interventi.

Al gruppo Coral art flamenco, simbolo della resustenza spagnola.

• Ai nostri fotografi: Titta Di Giovanna, per aver immortalato con i suoi scatti la magia di questa giornata, e Riccardo Taiani, per le immagini che vi mostreremo nei prossimi giorni.

Margo Margherita Cacioppo

Progettista e Coordinatrice de L’Officina del Racconto 2026