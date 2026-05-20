150 preferenze Gps 2026: le date e le scadenze

Il 6 maggio scorso, con la pubblicazione delle istruzioni operative per l’anno scolastico 2026/2027, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito il cronoprogramma per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA. Per gli aspiranti è fondamentale rispettare le finestre temporali per non perdere la possibilità di ottenere un incarico.

Tra le finestre temporali più importanti e più attese c’è quella relativa alle 150 preferenze e quella relativa alla mini call veloce.

La procedura per la partecipazione alle supplenze e per il reclutamento straordinario sui posti di sostegno si svolgerà interamente in modalità telematica tramite il portale “Istanze on Line (POLIS)”.

Le funzioni per le cosiddette “150 preferenze” saranno attive nel periodo compreso tra il 16 luglio (ore 14.00) e il 29 luglio 2026 (ore 14.00). Confermate quindi le anticipazioni di questi giorni. In questo lasso di tempo, i docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS sostegno manifestano la volontà di partecipare alla procedura finalizzata al ruolo e tutti gli aspiranti presentano l’istanza per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Accettazione e presa di servizio

Una volta pubblicati gli esiti delle individuazioni, i candidati devono essere rapidi nel confermare l’incarico. Infatti, i docenti assegnatari di una sede devono esprimere la volontà di accettare entro 5 giorni dall’assegnazione.

Qualora l’assegnazione avvenga a decorrere dal 28 agosto, l’accettazione deve essere effettuata comunque entro il 1° settembre. La mancata accettazione entro questi termini è considerata a tutti gli effetti una rinuncia, determinando la decadenza dall’incarico.

Altre scadenze e adempimenti specifici

Il documento riporta altre date rilevanti per la gestione interna delle scuole e per casi particolari:

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore (scuola secondaria): i dirigenti scolastici verificano la disponibilità dei docenti interni entro il 15 luglio 2026 e segnalano le classi di concorso interessate agli uffici territoriali entro il 20 luglio .

i dirigenti scolastici verificano la disponibilità dei docenti interni entro il e segnalano le classi di concorso interessate agli uffici territoriali entro il . Verifica delle dichiarazioni: l’istituzione scolastica dove l’aspirante stipula il primo contratto deve avviare i controlli sulle dichiarazioni entro 3 giorni lavorativi dalla stipula.

l’istituzione scolastica dove l’aspirante stipula il primo contratto deve avviare i controlli sulle dichiarazioni dalla stipula. Insegnanti di Religione Cattolica (IRC): per i docenti non ancora qualificati assunti su posti vacanti, il contratto può essere trasformato in incarico annuale se il titolo di studio richiesto viene conseguito entro il 31 dicembre 2026.

La mancata presentazione dell’istanza online nei termini previsti (16-29 luglio) costituisce rinuncia alla partecipazione alla procedura informatizzata per l’intero anno scolastico.