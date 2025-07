150 preferenze Gps, domande al via – DIRETTA ore 16,00

Sono tantissimi i docenti inseriti nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi, molto meno quelli inseriti in GAE, ma in ogni caso sia chi è inserito in GaE e sia chi è inserito in GPS dovrà compilare l’istanza della scelta sino a 150 preferenze per gli incarichi di supplenza e, nel caso delle GPS I fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi, anche la scelta delle 150 preferenze per l’assunzione in ruolo con un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2026. Per questo è importantissimo conoscere il funzionamento dell’algoritmo che calcolerà, sulla base dei dati inseriti a sistema, l’esito dell’incarico di supplenza per l’anno scolastico 2025/2026, o nel caso della prima fascia GPS sostegno, anche l’esito per un eventuale immissione in ruolo. La scelta delle preferenze potrà essere prodotta dal 17 luglio al 30 luglio 2025.

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutto questo, della scelta delle 150 preferenze, delle immissioni in ruolo, parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 16 luglio alle ore 16,00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda Unams. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA