150 preferenze: Procedura straordinaria per le immissioni in ruolo dei docenti di sostegno

Per i docenti inseriti nella prima fascia GPS sostegno si avvicina una delle scadenze più importanti dell’estate. La compilazione della domanda delle 150 preferenze non serve infatti soltanto per partecipare alle supplenze annuali, ma consente anche di aderire alla procedura straordinaria per l’assunzione a tempo indeterminato.
Oltre alla fase provinciale, la normativa prevede una seconda opportunità per chi non dovesse ottenere il ruolo nella propria provincia: la cosiddetta mini call veloce, che permette di concorrere ai posti rimasti vacanti in altri territori.
In base alla nota ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026, i docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno possono partecipare alla procedura straordinaria di immissione in ruolo compilando l’istanza delle 150 preferenze attraverso Istanze on Line (POLIS), dal 16 luglio (ore 14) al 29 luglio 2026 (ore 14). La procedura è riservata agli aspiranti in possesso della specializzazione sul sostegno per il grado di istruzione richiesto e inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS.
Durante la compilazione della domanda gli interessati devono manifestare, nell’apposita sezione della piattaforma, la volontà di partecipare alla procedura straordinaria, attestando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. La domanda deve essere presentata esclusivamente nella provincia in cui il docente risulta inserito nelle GPS sostegno.
Le assunzioni riguardano i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie immissioni in ruolo previste dalla normativa. In particolare, la procedura interviene dopo lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi, delle Graduatorie a esaurimento (GAE) e degli elenchi regionali.
Gli Uffici scolastici regionali (USR) assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura informatizzata che tiene conto dell’ordine delle tipologie di posto richieste, delle preferenze espresse e della posizione occupata nella prima fascia GPS sostegno. Nel caso di preferenze sintetiche riferite a comuni o distretti, l’assegnazione delle scuole segue l’ordinamento alfanumerico del codice meccanografico.
Conclusa la procedura, gli USR pubblicano gli esiti sul proprio sito istituzionale e inviano una comunicazione agli interessati nell’area riservata del sistema informativo. I docenti individuati hanno cinque giorni di tempo per accettare l’incarico utilizzando esclusivamente l’apposita funzione presente sulla piattaforma indicata nella comunicazione ricevuta.
La mancata accettazione entro il termine previsto comporta la decadenza dall’incarico e il docente viene considerato rinunciatario. Le comunicazioni trasmesse con modalità diverse da quelle indicate dal Ministero non vengono prese in considerazione.
I docenti che partecipano alla procedura provinciale e non vengono individuati per l’immissione in ruolo possono accedere alla mini call veloce. La domanda deve essere presentata tramite Istanze on Line (POLIS) dal 14 agosto (ore 14) al 18 agosto 2026 (ore 12). Attraverso questa procedura gli aspiranti possono scegliere una o più province della stessa regione, anche diverse da quella di inserimento nelle GPS, per concorrere ai posti di sostegno rimasti vacanti dopo la fase provinciale.
La mini call veloce rappresenta quindi un’ulteriore opportunità per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato per coloro che, pur avendo partecipato alla procedura ordinaria nella propria provincia, non hanno ricevuto una proposta di nomina.