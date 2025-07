150 preferenze, quali sono gli errori più comuni che si commettono? Risponde l’esperto

Dalle ore 10:00 del 17 luglio 2025 fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025 è possibile fare la scelta relativa alle 150 preferenze Gps. Ma quali sono gli errori più comuni che si commettono? Ecco la risposta di Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola, nel corso della diretta della Tecnica risponde live del 22 luglio:

“L’errore più grosso, purtroppo in qualche caso, non numerosi fortunatamente, è il mancato inoltre della domanda. L’abbiamo detto, 30 luglio, data ultima per l’inoltro dell’istanza, ore 14. Cosa significa? Significa che le domande devono essere inoltrate entro le 14 del 30 luglio. Stiamo attenti perché talvolta la domanda viene inoltrata, poi per andarla a verificare, l’ansia anche di andare a controllare la domanda, a volte non si stampa il PDF per particolarmente lungo, a volte si cerca di controllare la domanda dal telefonino, piuttosto che dal tablet, ma talvolta, soprattutto da telefonino, risulta scomodo. E allora che cosa si fa? Si accede nuovamente all’istanza e si scorre l’istanza stessa. Ora, stiamo attenti perché per fare una cosa di questo genere talvolta i colleghi annullano l’inoltro e se la domanda è stata inoltrata, ma poi successivamente si è annullato l’inoltro, ecco che sarà necessario procedere ad un nuovo inoltro entro le 14 del 30 luglio.

Guardate che per essere certi che la domanda è inoltrata, ci sono alcune verifiche da fare. Intanto uno, il PDF nella sezione degli archivi, due, si è ricevuta una mail, tre, si è avuto il PDF. Quattro, se volete ritornando su istanze online, ma senza accedere alla procedura, si vede che la domanda è in stato di inoltrato. Ecco, tutte queste caratteristiche denotano che la domanda è stata inoltrata. State attenti però, ripeto, che abbiamo ricevuto la mail, abbiamo il PDF in archivio, abbiamo tutto quello che ho detto, accediamo, annulliamo l’inoltro, è evidente che bisogna riproporre poi un nuovo inoltro. Questo è assolutamente uno degli errori che non si verifica con la maggiore frequenza, ma che però è irreversibile.

Coloro che non inoltrano la domanda entro le 14 del 30 non partecipano alle varie operazioni. Quindi assolutamente non vogliamo evidentemente spaventare nessuno e però è evidente che si tratta di un’occasione di lavoro. Si tratta di un’occasione di lavoro per un anno dal quale discendono effetti economici, effetti giuridici per quello che riguarda il punteggio e quindi bisogna prestare la massima attenzione.

Quali possono essere gli altri gli altri errori? Beh, ci sono alcuni errori che sono errori proprio di compilazione, altri che sono invece errori dettati magari da ripensamenti degli aspiranti. Vediamo alla prima categoria quelli che sono errori, chiamiamoli così, di compilazione possono essere la dimenticanza di aver inserito, per esempio, una sezione. Io titolo ad una riserva per un posto, quindi appartengo alla categoria dei lavoratori tutelati, per esempio, dalla legge 68 e mi dimentico di compilare la sezione relativa.

Un altro errore, mi dimentico di allegare il certificato che attesta la situazione di disabilità con gravità. Dobbiamo dire che nel corso degli anni la procedura di INS si è molto migliorata e in alcuni casi questi errori vengono intercettati tanto che non viene consentito all’aspirante di andare a salvare la sezione e conseguentemente poi successivamente di inoltrare la domanda nel caso in cui la sezione non sia correttamente completata. L’altro errore, che sono errori di compilazione anche riguarda sovente la compilazione della sezione 5, quella delle sezioni destinate alle supplenze. Accanto a ciascuna singola preferenza si può qualificare il contratto e quindi noi possiamo andare a dire che si ha per quella preferenza siamo disponibili ad un contratto al 31 agosto oppure siamo disponibili al 30 giugno. Possiamo anche darci disponibilità allo spezzone. In questo caso possiamo indicare se siamo disponibili al completamento, nel caso in cui si sia disponibile al completamento, se il completamento avviene sullo stesso insegnamento o su altro insegnamento e poi come vogliamo realizzare questo completamento. Ecco, tutta questa combinazione di possibili flag, di possibili scelte operative vanno evidentemente a impattare poi sulla possibilità che l’algoritmo attribuisca la supplenza.

Errori dovuti al ripensamento sono purtroppo i più comuni e sono quelli che danno luogo anche a quei ripensamenti che in alcuni casi determinano il mancato inoltro dell’istanza e cioè ho messo prima la scuola X, poi ci ripenso, voglio mettere la scuola Y, annullo la domanda, cambio le scuole e guarda un po’ mi dimentico di inoltrare la domanda.

Quindi, state attenti, davvero, ad avere il minor numero possibile dei ripensamenti. È vero che la domanda può essere annullata tutte le volte, piuttosto la domanda può essere compilata, salvata, mantenuta in bozza fino a quando si è davvero decisi, si è fatto tutta la valutazione dell’opportunità tra le varie scuole e dopodiché si si inoltra”.