Ponti scuola e festività 2022/23, quest’anno qualche giorno in più di vacanza per studenti e docenti

L’inizio dell’anno scolastico 2022/23 sta per cominciare, anche se in alcune regioni i giovani sono già tornati in classe (Bolzano, insieme alle scuole dell’infanzia di Trento e della Lombardia). La maggior parte degli studenti varcherà la soglia della scuola a partire da lunedì prossimo, 12 settembre. Gli ultimi a tornare in classe saranno i bambini e ragazzi della Sicilia e della Valle d’Aosta.

Ma quali sono le parole chiave più ricercate dai protagonisti del mondo scuola? I ponti e le festività di questo nuovo anno scolastico. Di seguito un elenco di tutti i giorni di vacanza e dei possibili ponti usufruiti da studenti e personale scolastico.

Festività nazionali

Le festività nazionali sono:

tutte le domeniche;

1° novembre: festa di tutti i Santi;

8 dicembre: festa dell’Immacolata Concezione;

25 dicembre: Natale;

26 dicembre: Santo Stefano;

1° gennaio: Capodanno;

6 gennaio: Epifania;

9 aprile 2023: Pasqua

10 aprile 2023: lunedì dell’Angelo;

25 aprile: Anniversario della Liberazione;

1° maggio: Festa del lavoro;

2 giugno: Festa nazionale della Repubblica.

Ponti scuola 2022/23

Ponte di Ognissanti: da domenica 30 ottobre a martedì 2 novembre;

Ponte dell’Immacolata: da giovedì 8 a domenica 11 dicembre;

Ponte di Natale: da sabato 24 dicembre a domenica 8 gennaio;

Ponte per la Festa della Liberazione: da domenica 23 a martedì 25 aprile;

Ponte per la Festa dei Lavoratori: domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio;

Ponte per la Festa della Repubblica: da venerdì 2 a domenica 4 giugno.

Elezioni nazionali

A tutte le date menzionate sopra, si devono aggiungere anche i 2 giorni per le scuole che ospiteranno i seggi elettorali in occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre: da sabato 24 a lunedì 26 settembre.