Graduatorie ad esaurimento, come visionare la consistenza degli aspiranti in graduatoria

Per poter prendere visione del numero di aspiranti presente in graduatoria per provincia e fascia, il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile un’applicazione che segue riporta il numero di aspiranti a pieno titolo calcolati in data 17/03/2022, dopo la cancellazione dei titolari fino al 1/9/2020 e degli aspiranti con più di 67 anni al 1° settembre 2022.

Tra gli aspiranti risultano ancora conteggiati coloro che sono stati immessi in ruolo nell’a.s. 2021/2022, in quanto potranno essere cancellati soltanto all’esito positivo del periodo di formazione e prova.

È inoltre possibile visionare la consistenza di eventuali aspiranti inclusi con riserva, in attesa di conseguimento del titolo o a causa di contenzioso pendente.

Nel file l’informazione di interesse è riportata solo se per la specifica provincia, graduatoria e fascia, esiste almeno un aspirante incluso con riserva.

Riferimento normativo e allegati

La norma di riferimento per il nuovo aggiornamento delle GAE è il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022, cui sono allegati 7 documenti:

Ricordiamo che il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;

il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;

la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;

il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

Quando presentare domanda

Dal 21 marzo 2022 sono aperte le funzioni per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

La chiusura delle funzioni è prevista per il 4 aprile.

Come presentare domanda

Per la presentazione della domanda sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda: