5 milioni di fondi Pon per dispositivi

5,2 milioni di euro in arrivo di risorse Pon per l’acquisto di dispositivi digitali per la didattica a distanza destinati ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia), alle sezioni carcerarie e alle scuole polo in ospedale.

L’avviso pubblico per la distribuzione di queste risorse è pubblicato sul sito del ministero dell’Istruzione al seguente link

Con l’avviso Pon, ciascuno dei 129 Cpia potrà riceve fino a 20.000 euro. Le 449 sezioni carcerarie potranno riceverne fino a 5.000 euro ciascuna, mentre ognuna delle 18 scuole polo in ospedale potrà ottenere fino a 13.000 euro. A questi si aggiungono i Cpia e la scuola polo in ospedale della Provincia autonoma di Trento.

Per aderire le scuole avranno tempo dalle ore 10 di oggi, 7 maggio, fino alle ore 15 del 13 maggio 2020.