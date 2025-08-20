54 nuovi campus per la filiera tecnologico professionale

Dopo l’avviso pubblico del 3 giugno 2025, sono state pubblicate le graduatorie che assegnano a ciascun istituto e al relativo partenariato, 750 mila euro per la realizzazione di spazi integrati e dinamici, aperti all’apprendimento e alla formazione sul campo, dotati di metodologie didattiche innovative e sistemi avanzati di Intelligenza Artificiale.

Si tratta dunque, riporta Italpress, di realizzare, con un investimento complessivo di 40,5 milioni di Euro, 54 campus formativi innovativi in tutte le regioni italiane, da parte degli istituti tecnici e professionali in partenariato con le Fondazioni ITS Academy, università, centri di ricerca, aziende e associazioni datoriali, in un’ottica di stretta collaborazione tra mondo della formazione e sistema produttivo.

L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale per il potenziamento della filiera tecnologico-professionale (4+2) e per la costruzione di esperienze didattiche e formative verticali.

I 54 progetti selezionati sono stati scelti tra 436 candidature.

I nuovi campus copriranno le principali filiere strategiche dell’economia nazionale: moda, agroalimentare ed enogastronomia, promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, turismo, meccatronica, nautica e aeronautica, data analysis e cybersecurity, Intelligenza Artificiale generativa e automazione dei processi industriali, costruzioni, biotecnologie, salute e benessere.