A 16 precari il giudice riconosce il bonus docenti

La segreteria regionale Flc Cgil della Valle d’Aosta annuncia di aver vinto il proprio secondo ricorso, proseguendo le cause davanti al tribunale di Aosta per il riconoscimento ai docenti precari del bonus formazione: 16 insegnanti “hanno ricevuto cifre variabili tra i 500 e i 2.500 euro di arretrati. Le spese processuali sono tutte a carico della Regione Valle d’Aosta che ha perso la causa”.

Grande soddisfazione del sindacato di categoria che sottolinea l’importanza del principio sancito dal giudice che equipara il docente con contratto a tempo determinato a quello a tempo indeterminato. Anche a livello nazionale sul rinnovo contrattuale si ribadisce che i diritti devono essere uguali per tutti a prescindere dall’inquadramento contrattuale del docente.

Da mettere in evidenza quanto il sindacato dichiara sulla nota pubblicata da Ansa: “ci teniamo a sottolineare, come segreteria regionale Flc Cgil, che per nostra scelta non è stato chiesto ai ricorrenti alcun compenso per quanto riguarda le pratiche sindacali. I diritti e le tutele sono alla base del nostro essere sindacato. La loro vittoria è anche nostra. Si parla di diritti, tutele e uguaglianza, i nostri capisaldi”.