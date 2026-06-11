Diretta video

Prima Ora - Notizie dell'11 giugno 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Studenti e genitori
11.06.2026

A cosa servono i crediti scolastici? Vediamo come si compone il voto finale della Maturità

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Come si costruisce il voto della Maturità
In che modo si ottiene il credito
Il peso della media dei voti
Non solo rendimento
Una valutazione collegiale
Un elemento decisivo

Il credito scolastico è una componente centrale del percorso degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, perché incide direttamente sull’esito dell’esame di Maturità. Si tratta di un punteggio attribuito dai docenti al termine di ciascun anno del triennio finale, durante gli scrutini.

Come si costruisce il voto della Maturità

Il risultato conclusivo dell’esame, espresso in centesimi, nasce dalla somma di più elementi. Da un lato ci sono le prove d’esame – due scritti e un colloquio orale – ciascuna valutata fino a 20 punti. Dall’altro c’è il credito scolastico, che può contribuire fino a un massimo di 40 punti, rappresentando quindi una quota molto rilevante del punteggio finale.

In che modo si ottiene il credito

L’assegnazione del credito spetta al consiglio di classe e riguarda gli studenti interni. Il punteggio complessivo deriva dai risultati conseguiti nel terzo, quarto e quinto anno, con una distribuzione progressiva: fino a 12 punti nel terzo anno, 13 nel quarto e 15 nell’ultimo anno.

L’attribuzione del credito avviene in base alla tabella A allegata al Decreto legislativo 62 del 2017:

Il peso della media dei voti

La quantità di credito assegnata dipende dalla media scolastica. Esistono infatti delle fasce stabilite dalla normativa, all’interno delle quali i docenti individuano il punteggio più adeguato per ogni studente, tenendo conto dell’andamento complessivo.

Non solo rendimento

Oltre ai voti, entrano in gioco anche altri aspetti. Un comportamento valutato con almeno nove decimi può permettere di ottenere il massimo punteggio previsto nella propria fascia. Inoltre, vengono considerate anche le esperienze legate ai percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO), che contribuiscono a delineare il profilo dello studente.

Una valutazione collegiale

Alla definizione del credito partecipano tutti i docenti del consiglio di classe, compresi quelli di religione cattolica o delle attività alternative. Ogni insegnante contribuisce alla valutazione complessiva, che risulta quindi condivisa.

Un elemento decisivo

Il credito scolastico non è un dettaglio marginale, ma una parte sostanziale del voto finale. Riflette l’impegno costante, la crescita nel tempo e la partecipazione alla vita scolastica, rendendo il percorso del triennio altrettanto importante quanto le prove d’esame.

crediti scolasticimaturità 2026

Tabella crediti scolastici 2026: come si costruisce il voto finale della Maturità?

Esami di maturità 2025/2026: cosa cambia nelle prove scritte, nell’orale, nel punteggio finale e quale influenza ha il comportamento

Esame di maturità 2026: Le novità previste nella composizione delle commissioni e nella prova orale

Anno scolastico 2025/2026: Il voto in condotta per i diversi ordini e gradi di scuola

L’anno scorso boicottarono gli orali 3 studentesse, oggi 5 e si è innalzata la polemica. Come salvaguardare curriculum e crediti?

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Maturità, l’alunna che ha fatto scena muta nel 2024: “Lo rifarei, ma perdere l’anno per una protesta è troppo. Non è servito a nulla”

Redazione

Mobilità personale Ata 2026, il 12 giugno saranno pubblicati gli esiti dei trasferimenti. Molta l’attesa dei diretti interessati

Lucio Ficara

Maturità 2026, gli studenti si preparano con l’IA. Solo un maturando su 10 non la usa. Il momento più temuto? Il colloquio orale

Redazione

Ultimo giorno di scuola, Schettini e l’addio ai suoi studenti: ma non è come sembra

Redazione
vai alla ricerca avanzata