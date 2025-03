A lezione di antibullismo dagli studenti di MaBasta (movimento nato da una classe). Educazione Civica in diretta 24/03 ore 11,00 – ISCRIVI LA CLASSE

La sesta lezione di educazione civica in diretta, percorso gratuito realizzato da Tecnica della Scuola, è dedicato al tema del bullismo a scuola.

Ma invece che chiedere ad esperti, psicologi, educatori e pedagogisti cosa fare e come agire contro il bullismo abbiamo deciso di andare a lezione – peer to peer – direttamente dai ragazzi e dalle ragazze che nel 2026 hanno dato vita a MaBasta (Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti”)

L‘esperienza ha preso avvio nel febbraio 2016 ad opera di una classe di 18 studenti di primo anno delle superiori (14enni). Ad incentivare la nascita è stato un caso di cronaca riportato da tutti i maggiori media nazionali e riguardante il tentato suicidio di una 12enne di Pordenone a causa di azioni di bullismo da parte dei compagni di classe. Essendo studenti di una scuola che da anni incentiva e sprona gli studenti a “fare”, hanno deciso di ideare qualcosa di concreto in tal senso.

Sarà con noi Mirko Cazzato che oggi ha 24 anni e che nel 2016 all’età di 15 anni ha co-fondato con la sua ex classe, in prima superiore, MaBasta. Il movimento sotto la sua guida continua ad operare nelle scuole e con gruppi sempre nuovi i adolescenti dai 14 ai 17 anni impegnati sul fronte della lotta “dal basso” ad ogni forma di bullismo e cyberbullismo nelle scuole.

Dal basso: il modello in sei mosse

Ma come si fa a debullizzare una classe e una scuola? Nel corso della lezione in diretta di educazione civica ci faremo guidare da Mirko Cazzato e da due ragazzi che stanno frequentando la scuola superiore a capire come il modello MaBasta può essere adottato a costo zero e senza molta fatica da qualsiasi classe e scuola.

Una azione che può essere realizzata direttamente dagli studenti ed è per questo che Tecnica della scuola ha scelto di mettere al centro della lezione in diretta proprio gli studenti così che siano loro stessi, concretamente, a spiegare e mostrare come avviare il processo di debulizzazione di una classe e di una scuola.

Processo che chiede azione concrete e l’adozione della cultura del rispetto che è alla base dell’educazione civica.

Un percorso che sino ad oggi ha toccato migliaia di studenti ed anche molti “bulli”, aiutati ad uscire dalla loro condizione.

Segui la lezione in diretta e avvia con la tua classe la debullizzazione della tua scuola

Non resta quindi che darci appuntamento a lunedì 24 marzo, dalle 11.00 alle 12.00 in diretta, per partecipare alla lezione dei ragazzi e delle ragazze di MaBasta.

Per imparare le 6 mosse del loro metodo e provare poi a costruire anche nella propria scuola e classe un clima di rispetto e impegno comune per il benessere di tutti.

La lezione di Educazione Civica in diretta

Lunedì 24 marzo, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, si terrà la sesta lezione di Educazione Civica in diretta organizzata dalla Tecnica della Scuola. Lezione dedicata al tema del bullismo e del cyberbullismo.

Ospiti dell’incontro i ragazzi di MaBasta (Movimento Antibullismo Animato da Studenti Adolescenti) coadiuvati dal fondatore Mirko Cazzato. Si parlerà di come costruire una scuola antibullismo, attraverso le esperienze che il Movimento ha affrontato in tutti questi anni.

Educazione Civica in diretta

L’impegno della Tecnica della Scuola si inserisce lungo questo percorso e si concretizza nella proposta di sette dirette di un’ora, realizzate con cadenza mensile da ottobre 2024 ad aprile 2025 sui temi chiave dell’educazione civica.

Le singole classi potranno partecipare seguendo la diretta in streaming sui canali YouTube e Facebook della Tecnica della Scuola interagendo con gli esperti ed i conduttori con l’invio di domande, quesiti, commenti.

Ogni diretta prevede anche il collegamento streaming con classi di diverse scuole italiane che potranno interagire ponendo direttamente domande agli esperti presenti in trasmissione.

Questi i temi e le date delle sei dirette che si sono svolte nel corso dell’a.s. 2024/25:

Come iscriversi

Le classi che volessero partecipare all’iniziativa, devono compilare il seguente form.

Le classi che desiderano proporsi per partecipare in studio (o in collegamento video) ad una delle dirette, interagendo con gli ospiti, possono contattare la redazione, inviando una mail a [email protected], inserendo i dati utili (istituto, classe interessata, docente referente e recapito telefonico). La disponibilità per la partecipazione alla diretta è limitata al raggiungimento dei posti possibili.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA