A Napoli la prima scuola dell’infanzia a indirizzo musicale

Ne avevamo già parlato l’anno scorso, quando il disegno di legge stava compiendo i suoi primi passi in Senato. L’iter parlamentare è lungo, ma nel frattempo la prima scuola dell’infanzia a indirizzo musicale è già realtà e si trova a Napoli. Come riportato, infatti, dal quotidiano La Repubblica, il 6 febbraio scorso è stata ufficialmente apposta la targa all’ingresso dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Baracca” che da settembre prossimo accoglierà delle sezioni a indirizzo musicale. Intervistato dal quotidiano romano, il dirigente scolastico ha dichiarato che le sezioni dell’Infanzia a indirizzo musicale sono spazi vivi, dove la musica accompagna ogni giornata dei bambini, rendendo ogni esperienza più ricca e significativa e si è detto orgoglioso di dirigere la prima scuola di Napoli a ottenere l’esclusività di questo innovativo percorso educativo.

Durante le lezioni settimanali di educazione musicale – continua il preside – i laboratori interattivi e l’incontro diretto con musicisti professionisti non saranno solo attività, ma momenti di meraviglia, in cui i bambini sperimenteranno il suono, il ritmo e l’emozione di fare musica insieme. Integrare la musica nel percorso educativo significa accendere nuove connessioni tra suono, movimento e pensiero, facilitando l’apprendimento in modo naturale e gioioso.

L’idea di fondo è dunque quella di mettere la musica al centro dell’educazione, come strumento di crescita e armonia per le nuove generazioni, in quanto – conclude il dirigente – ogni bambino merita di vivere in un ambiente che stimoli la sua creatività e il suo benessere.

I bambini svolgeranno due lezioni settimanali di educazione musicale con gli esperti e con gli operatori. Per un’alfabetizzazione musicale adeguata alla loro età, ai piccoli alunni saranno proposte attività integrate e interattive di carattere musicale, il più possibile piacevoli e coinvolgenti. Quattro volte all’anno, la scuola ospiterà dei musicisti per offrire ai bambini l’opportunità di ascoltare la musica dal vivo e conoscere da vicino gli strumenti tipici di un’orchestra.

Il dirigente scolastico ha tenuto a precisare che è stato possibile raggiungere questo importante traguardo grazie alla collaborazione con “SIIMUS” – Scuole d’Infanzia a Indirizzo Musicale – un Ente che permette alle scuole italiane affiliate di acquisire lo status di “scuola d’infanzia ad indirizzo musicale” con esclusività territoriale, grazie ad una serie di interventi formativi, eventi musicali ed applicazione di protocolli operativi.

Le Scuole d’Infanzia a Indirizzo Musicale – si legge sul sito dell’Ente – sono già presenti in diversi paesi europei ed extraeuropei. Daniel Barenboim, celebre musicista e direttore d’orchestra, ha inaugurato il primo asilo musicale a Berlino nel 2005. Un’iniziativa che ha ottenuto un notevole successo e continua a contribuire significativamente alla diffusione della musica colta e al benessere sociale.