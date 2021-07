Abilitare i vincitori del concorso straordinario per diritto e tutela

Gentilissimo Ministro e gentilissimi Dirigenti

Vi scrive un docente, vincitore del concorso straordinario per l’immissione in ruolo. Ad oggi non sappiamo ancora se tutti i vincitori del concorso diventeranno di ruolo quest’anno o il prossimo (confidiamo non si vada oltre). Eppure siamo di fronte a un paradosso: l’abilitazione.

Nel decreto sostegni bis si specifica che per i vincitori del concorso non ci sarà più bisogno dei 24 cfu e della prova orale finale per conseguire l’abilitazione; bensì è sufficiente un nuovo contratto al 30/06 o al 31/08 per potersi abilitare. Nel momento stesso in cui non sarà possibile garantire il ruolo a tutti i docenti presenti nella GM 2020, cosa accadrebbe se alcuni insegnanti per un qualsiasi motivo non riescono ad ottenere un contratto al 30/06 o al 31/08? Perdono l’abilitazione?

Perchè mettere a rischio docenti che hanno superato un concorso e sono da anni nel mondo della scuola? E’ chiaro che l’abilitazione non prevedendo alcun altra prova si acquisisce automaticamente. E ad ogni modo i vincitori di concorso vanno tutelati, garantendo a chi non entra subito in ruolo la supplenza annuale.

Attendiamo Vostre in merito

Cordiali saluti

Luca Vessio