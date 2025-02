Abusi a scuola da parte di studenti, altro caso: 14enne molestata da 16enne durante l’ora di educazione fisica, al via il processo

Un altro caso di abusi sessuali a scuola perpetrati da uno studente dopo quello della studentessa genovese abusata da un compagno di classe. Stavolta, come riporta Ansa, tutto è avvenuto in una scuola di Bari, nel 2023. Qui una 14enne è stata violentata da un 18enne.

Il ragazzo avrebbe convinto la piccola ad appartarsi in un luogo nascosto durante l’ora di educazione fisica. Il giovane appena 18enne di Bari è finito a processo, davanti al tribunale per i minorenni, con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

La ragazza ha denunciato subito

Il ragazzo all’epoca aveva 16 anni. La ragazza ha denunciato immediatamente e sono partite le indagini dei Carabinieri. Sono stati ascoltati dirigente scolastico dell’istituto e il professore di educazione fisica che in quel momento stava facendo lezione (i due giovani non erano compagni di classe), ed è stato anche acquisito un verbale del consiglio di istituto del giorno successivo al fatto. Il processo si aprirà a maggio.

C’è culpa in vigilando?

Nel frattempo ci sono aggiornamenti sul caso della studentessa quindicenne di Genova abusata da un compagno. Come riporta La Repubblica, la famiglia intende chiedere i danni all’istituto per omessa vigilanza. A loro avviso il personale scolastico non avrebbe vigilato a dovere.

La ragazza, che nel frattempo ha abbandonato l’istituto tecnico, ha raccontato prima a verbale e poi nell’incidente probatorio: “Mi ha costretto a seguirlo in bagno, prendendomi per un braccio, poi ha fatto quello che non volevo. Io gli dicevo di smetterla, lui rideva”.

Gli abusi sono stati poi interrotti da un insegnante, che stava camminando proprio lì vicino e che ha fatto desistere l’aggressore, anche se il docente non si sarebbe accorto di ciò che stava succedendo dietro quella porta.