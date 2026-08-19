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19.08.2026

Accredito arretrati docenti, mancano pochi giorni: pagamento dopo quasi due mesi dalla firma definitiva del Ccnl 2025/2027

Redazione
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Indice
Il calendario
Il testo ufficiale con le tabelle
Quando si chiuderà il contratto?

Dal 10 agosto sono stati resi visibili gli arretrati per tutti i docenti e Ata relativi al contratto scuola 2025/2027, giunti su NoiPa con un’emissione speciale.

Ma quando saranno effettivamente pagati? A fine mese. A quanto pare, secondo alcune voci che si susseguono, la data di esigibilità e di riscossione degli arretrati dovrebbe essere lunedì 24 agosto. Specifichiamo però che ancora non c’è nulla di ufficiale.

Il calendario

Il quotidiano Il Messaggero ha provato a stilare un calendario di emissioni e pagamenti per docenti e Ata. Ecco quali giorni di agosto sono da segnare in rosso.

Martedì 18 agosto: altra emissione urgente per supplenti brevi e saltuari.

Giovedì 20 agosto: previsto il pagamento delle rate arretrate dei supplenti brevi e saltuari dell’emissione di giorno 10.

Venerdì 21 agosto: previsto il pagamento dello stipendio di agosto comprensivo di aumenti.

Tra venerdì 21 e giovedì 27 agosto: previsto il pagamento degli arretrati emessi giorno 10/11 agosto relativi al Ccnl 2025/2027 (probabile accredito il 24 agosto).

Il testo ufficiale con le tabelle

Nel sito dell’Aran è stato pubblicato il testo del CCNL 2025/2027. Al suo interno sono contenute le tabelle ufficiali con gli aumenti stipendiali per docenti e ATA.

2026_04_01_I_CCNL_CIR_2025_2027-firmato-17-34Download

Quando si chiuderà il contratto?

“Alcuni aspetti normativi sono vecchi di quasi 20 anni quindi qualcosa va rivisto, ne va della qualità lavorativa, parliamo di diritti. Qualsiasi cambio nella parte normativa deve avere costo zero”, ha illustrato.

“Abbiamo introdotto nel contratto l’aspetto dell’IA. Quando si prevede la chiusura della parte normativa? Non sono in grado di dirlo, si procede abbastanza lentamente. Al prossimo incontro ci daranno la bozza con le eventuali proposte accolte. Prima del prossimo incontro, il prossimo 23 settembre, ci saranno tavoli intermedi. Non bisogna avere fretta, modificare errori è difficile”, ha chiarito Castellana.

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