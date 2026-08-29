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Dirigenti
29.08.2026
Aggiornato alle 16:47

Arretrati scuola 2026 in arrivo anche per i dirigenti scolastici. Anp: emissione speciale a metà settembre

Daniele Di Frangia
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Indice
Aumenti e arretrati anche per i dirigenti scolastici

Sono in arrivo a settembre gli arretrati del CCNL 2022-24 per i dirigenti scolastici. Come afferma l’Associazione Nazionale Presidi infatti, NoiPA ha comunicato che il prossimo 14 settembre sarà effettuata un’emissione speciale con l’erogazione degli arretrati stipendiali. L’accredito effettivo avverrà dopo alcuni giorni, entro la fine del mese.

La richiesta dell’Anp dunque, come affermato dalla stessa associazione, è stata accolta e da quanto è stato verificato lo stipendio sarà effettivamente aggiornato a ottobre e gli arretrati di settembre saranno superiori a quelli previsti proprio perché comprenderanno anche quelli relativi allo stesso mese.

Aumenti e arretrati anche per i dirigenti scolastici

Il 6 agosto è stato siglato il Ccnl 2022/2024 in via definitiva: come ricorda Anp, per loro l’aumento a regime è di 320 euro lordi mensili comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale e dell’anticipazione CCNL. Gli arretrati, calcolati alla data del 31 agosto 2026, ammontano a 6.337,82 euro lordi per tutti i ds entrati in servizio entro il 31 dicembre 2023.

AnpArretrati scuolaDirigenti scolastici

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