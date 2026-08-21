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21.08.2026

Arretrati scuola, quando arrivano? Manca poco: accredito previsto il 24 agosto

Redazione
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Indice
Il calendario (ancora non ufficiale)
Il testo ufficiale con le tabelle

Dal 10 agosto sono stati resi visibili gli arretrati per tutti i docenti e Ata relativi al contratto scuola 2025/2027, giunti su NoiPa con un’emissione speciale.

Ma quando saranno effettivamente pagati? A fine mese. A quanto pare, secondo alcune voci che si susseguono, la data di esigibilità e di riscossione degli arretrati dovrebbe essere lunedì 24 agosto. Specifichiamo però che ancora non c’è nulla di ufficiale.

Il calendario (ancora non ufficiale)

Il quotidiano Il Messaggero ha provato a stilare un calendario di emissioni e pagamenti per docenti e Ata. Ecco quali giorni di agosto sono da segnare in rosso, anche se ancora manca l’ufficialità da parte di NoiPa.

Venerdì 21 agosto: previsto il pagamento dello stipendio di agosto comprensivo di aumenti.

Tra venerdì 21 e giovedì 27 agosto: previsto il pagamento degli arretrati emessi giorno 10/11 agosto relativi al Ccnl 2025/2027 (accredito il 24 agosto).

Il testo ufficiale con le tabelle

Nel sito dell’Aran è stato pubblicato il testo del CCNL 2025/2027. Al suo interno sono contenute le tabelle ufficiali con gli aumenti stipendiali per docenti e ATA.

2026_04_01_I_CCNL_CIR_2025_2027-firmato-17-34Download
Arretrati scuolaContratto scuola 2025/27

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