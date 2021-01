Acquisire CFU in ambito psicologico con ICOTEA

Tutti coloro che desiderano integrare il proprio percorso di studi con l’acquisizione di ulteriori conoscenze, hanno l’opportunità di frequentare corsi di formazione singoli, specifici per il settore di proprio interesse. Se lo studente è già iscritto a un percorso universitario, tali attività extra-curriculari non vengono riconosciute per il conseguimento del titolo di laurea, ma faranno comunque parte della carriera scolastica personale.

Una delle branche scientifiche di spicco negli ultimi anni è proprio la Psicologia. È infatti considerata una delle scienze più appassionanti poiché ci aiuta a capire il perché dei nostri comportamenti e i misteri della personalità, nonché a comprendere quali meccanismi si nascondono nella nostra mente e in che modo è possibile sfruttarli per migliorare il nostro rapporto con gli altri e con noi stessi.

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici ICOTEA è stata autorizzata dal MIUR con il Decreto del 23/09/2013 – G.U. n. 242 del 15/10/2013 per erogare singoli insegnamenti in numerose aree tematiche, tra cui quella psicologica. La finalità della partecipazione ad un corso singolo è quella di arricchire le proprie competenze in ambito psicologico e al termine dello stesso, una volta superata la prova di esame, si otterrà il relativo certificato.

I corsi singoli offerti da ICOTEA sono utili nel caso in cui sia necessario colmare debiti formativi e possedere dunque i requisiti curriculari obbligatori per l’iscrizione a una Laurea Magistrale o a Scuole di Specializzazione, nonché per scopi professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Nell’offerta formativa di ICOTEA troviamo i seguenti corsi:

Tra i vantaggi di ICOTEA vi è la possibilità di usufruire di un Voucher formativo per ridurre l’importo totale dei corsi acquistati e di rateizzare senza costi aggiuntivi il saldo finale, nonché maggiori detrazioni fiscali per i corsisti poiché tutti i percorsi formativi sono esenti da IVA. La piattaforma e-learning, inoltre, è attiva 24/7, pertanto sarà lo studente a scegliere quando seguire le lezioni.

Per saperne di più, visita il sito www.icotea.it o scrivi una mail a [email protected] per ricevere maggiori informazioni.

