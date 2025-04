Acquisizioni di beni e servizi, fino al 28 aprile la rilevazione per affidamenti di oltre 140.000 euro

Il Ministero, Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, dà il via alla rilevazione in tema di affidamento di beni e servizi anche in concessione di importo superiore alla soglia di rilevanza europea pari a 140.000 euro iva esclusa.

In particolare, con nota 3109 del 15 aprile 2025, il Ministero chiede alle scuole di rispondere al questionario per poter fare ricognizione di quelle Istituzioni scolastiche ed educative che intendono procedere, per l’anno scolastico 2025/2026, all’affidamento di tali servizi, al fine di individuare possibili modalità di supporto nei confronti delle Istituzioni stesse.

La rilevazione è attiva già da oggi, 15 aprile, e resterà aperta fino alle ore 20 del 28 aprile. Saranno acquisiti esclusivamente i dati inseriti dalle Istituzioni scolastiche statali sede di direttivo.

Il questionario di rilevazione, disponibile al seguente link: https://forms.office.com/e/ptPm34KNu0

Per accedere alla rilevazione e certificare l’identità dell’Istituto compilatore sarà richiesto di inserire l’account di posta elettronica istituzionale (cod. [email protected]) e la relativa password.

NOTA